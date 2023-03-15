Пивоваров предложил Кукуляку пройти детектор лжи после неназначенного пенальти
«Это был один из самых зрелищных матчей в розыгрыше Кубка. Игра получилась яркой и атакующей. Мы рады, что прошли дальше. Неназначенное пенальти — это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета и проверки судьи на детекторе лжи», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Во втором тайме нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.
Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).
Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство в матче «Зенит» — «Динамо».