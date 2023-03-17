В «Краснодаре» не стали комментировать информацию о болезни Сафонова
- РИА Новости
«Болезнь Сафонова? Мы не комментируем здоровье наших футболистов», — цитирует пресс-атташе «Краснодара» Антона Тихого «Краснодар».
По информации СМИ, голкипер подхватил коронавирус, его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды. Также он не сыграет в матче 20-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» 18 марта.
Уточняется, что вместо Сафонова в сборную России будет вызван Сослан Джанаев из «Ростова».
Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
24-летний Сафонов в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.
Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что информация о болезни Сафонова не подтверждена.