В «Краснодаре» не стали комментировать информацию о болезни Сафонова

В клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» отреагировали на новость о том, что голкипер Матвей Сафонов заразился коронавирусной инфекцией.

«Болезнь Сафонова? Мы не комментируем здоровье наших футболистов», — цитирует пресс-атташе «Краснодара» Антона Тихого «Краснодар».

По информации СМИ, голкипер подхватил коронавирус, его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды. Также он не сыграет в матче 20-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» 18 марта.

Уточняется, что вместо Сафонова в сборную России будет вызван Сослан Джанаев из «Ростова».

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

24-летний Сафонов в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что информация о болезни Сафонова не подтверждена.











