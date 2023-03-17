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Колосков заявил, что матч с Ираном станет проверкой боеготовности сборной России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана .
Колосков заявил, что матч с Ираном станет проверкой боеготовности сборной России
  • РИА Новости

«Иран — крепкая команда, участник финальных этапов чемпионатов мира. Так что матч с Ираном станет проверкой боеготовности нашей сборной. Неслучайно Валерий Карпин пригласил всех сильнейших, включая тех, кто играет в Европе», — цитирует Колоскова РИА Новости

Встреча состоится в Тегеране 23 марта на стадионе «Азади» и начнётся в 20:00 мск. Матч пройдёт со зрителями.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что УЕФА обновил данные в таблице коэффициентов стран, позиции в которой определяются по итогам выступлений клубов на протяжении последних пяти сезонов.

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