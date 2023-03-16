Узнать больше

Федун — о судействе: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле

Короткая ссылка
Экс-президент «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России.
Федун — о судействе: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» всё понятно — им нельзя ставить пенальти на своём поле и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» — цитирует Федуна «РБ Спорт».

16 марта в РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Зенитом».

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить