Федун — о судействе: «Зениту» нельзя ставить пенальти на их поле

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» всё понятно — им нельзя ставить пенальти на своём поле и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» — цитирует Федуна «РБ Спорт».

16 марта в РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Зенитом».

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо».