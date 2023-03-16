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Винер высказалась о письме российских гимнасток главе FIG

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на письмо российских гимнасток в её защиту.
Винер высказалась о письме российских гимнасток главе FIG
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Если они меня все называют мамой, то почему я должна удивляться? Я нисколько не удивлена. Тем не менее никакой инициативы к этому я не проявляла, но вдруг увидела это письмо в СМИ», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Российские гимнастки обратились к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Ирины Винер.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года.

Ранее Мария Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России.

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