Винер высказалась о письме российских гимнасток главе FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на письмо российских гимнасток в её защиту.

«Если они меня все называют мамой, то почему я должна удивляться? Я нисколько не удивлена. Тем не менее никакой инициативы к этому я не проявляла, но вдруг увидела это письмо в СМИ», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Российские гимнастки обратились к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Ирины Винер.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года.

Ранее Мария Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России.