ЭСК РФС: судья ошибочно не удалил Бакаева в матче «Зенит» — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Евгения Кукуляка в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») «Зенит» — «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5).

«Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами. В этой ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несёт ответственность за невынесение дисциплинарной санкции», — говорится на сайте РФС.

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4). В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо».