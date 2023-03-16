ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Евгения Кукуляка в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») «Зенит» — «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьёт атакующего игрока команды «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади», — говорится на сайте РФС.

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо».