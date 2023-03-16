СЭ: «Зенит» выиграл дело у «Юргордена» в Палате по разрешению споров ФИФА

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск «Зенита» к «Юргордену» по поводу вратаря Александра Васютина.

По информации «Спорт-Экспресса», орган ФИФА постановил:

— «Юргорден» должен в течение 45 дней погасить весь долг перед «Зенитом» и выплатить ФИФА штраф;

— если оплата будет задержана, то «Юргордену» запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших «окон».

Напомним, что сезон-2021/22 вратарь провёл в аренде в стокгольмском клубе, но «Юргорден» не заплатила сине-бело-голубым. Согласно договору между сторонами, сумма составляла порядка €400 тыс.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Зенитом» после серии пенальти в матче Кубка России.