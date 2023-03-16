Тарпищев отреагировал на предупреждение Потаповой за выход на игру в футболке «Спартака»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал официальное предупреждение, которое российская теннисистка Анастасия Потапова получила от руководства WTA за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Это не герб, не флаг, а футбольный клуб же. Я не слышал, что нельзя выходить в футболке клуба. Но раз WTA не нравится, пусть другую майку наденет. Ничего страшного», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Российская теннисистка появилась на корте перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) в футболке «Спартака».

Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.

Ранее первая ракетка мира полька Ига Свёнтек пожаловалась на Потапову за появление в футболке «Спартака».