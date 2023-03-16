Тарпищев отреагировал на предупреждение Потаповой за выход на игру в футболке «Спартака»
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«Это не герб, не флаг, а футбольный клуб же. Я не слышал, что нельзя выходить в футболке клуба. Но раз WTA не нравится, пусть другую майку наденет. Ничего страшного», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Российская теннисистка появилась на корте перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) в футболке «Спартака».
Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.
Ранее первая ракетка мира полька Ига Свёнтек пожаловалась на Потапову за появление в футболке «Спартака».