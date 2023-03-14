Свёнтек пожаловалась на Потапову за появление теннисистки в футболке «Спартака» перед матчем в США

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала поступок российской теннисистки Анастасии Потаповой перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я поговорила с WTA и в некотором смысле узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.

Напомним, что российская теннисистка появилась на корте в футболке «Спартака». Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.

Потапова уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Ранее агент Потаповой прокомментировал появление теннисистки в футболке «Спартака» перед матчем в США.