Агент Потаповой прокомментировал появление теннисистки в футболке «Спартака» перед матчем в США

Агент российской теннисистки Анастасии Потаповой Александр Островский прокомментировал поступок своей клиентки перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Настя просто поддерживает московский «Спартак» и болеет за этот клуб, о чём она неоднократно говорила в своих интервью», — цитирует Островского «Чемпионат».

Напомним, что российская теннисистка появилась на корте в футболке «Спартака». Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.

Потапова уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Ранее «Спартак» поддержал теннисистку, вышедшую в футболке клуба на матч в США.