Агент Потаповой прокомментировал появление теннисистки в футболке «Спартака» перед матчем в США
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«Настя просто поддерживает московский «Спартак» и болеет за этот клуб, о чём она неоднократно говорила в своих интервью», — цитирует Островского «Чемпионат».
Напомним, что российская теннисистка появилась на корте в футболке «Спартака». Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.
Потапова уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
Ранее «Спартак» поддержал теннисистку, вышедшую в футболке клуба на матч в США.