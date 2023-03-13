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«Спартак» поддержал теннисистку, вышедшую в футболке клуба на матч в США

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«Спартак» выразил поддержку российской теннисистке Анастасии Потаповой, которая появилась в футболке московского клуба перед матчем третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США) с американкой Джессикой Пегулой.
«Спартак» поддержал теннисистку, вышедшую в футболке клуба на матч в США
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber

«Потапова — давняя болельщица «Спартака». Вполне естественно, что Анастасия носит красно‑белые цвета. Желаем ей успеха и всегда ждём в Москве на играх команды», — заявил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов «Матч ТВ».

Встреча между 21-летней россиянкой и Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

Ранее журналисты польского издания Sport.pl раскритиковали Потапову, вышедшую в футболке «Спартака» на игру в США.

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