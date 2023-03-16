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Российские гимнастки обратились к главе FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер

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Российские гимнастки обратились к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.
Российские гимнастки обратились к главе FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РИА Новости».

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России.

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