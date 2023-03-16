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Арбитр Жабченко отстранён от матчей РПЛ из-за ошибки в матче «Спартака» с «Уралом»

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Арбитр Анатолий Жабченко отстранён от матчей РПЛ на неопределённый срок из-за ошибки в матче Кубка России «Спартак» — «Урал».
Арбитр Жабченко отстранён от матчей РПЛ из-за ошибки в матче «Спартака» с «Уралом»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В этом матче Жабченко отвечал за VAR.

«Спартак» 14 марта в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

На 23‑й минуте матча Кристофер Мартинс упал в штрафной в борьбе с хорватским защитником Силвие Бегичем. Игрок столичного клуба держался за лицо. Главный арбитр встречи Карасёв показал, что надо продолжать матч. А VAR не позвал арбитра к монитору.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Уралом».

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