Арбитр Жабченко отстранён от матчей РПЛ из-за ошибки в матче «Спартака» с «Уралом»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В этом матче Жабченко отвечал за VAR.
«Спартак» 14 марта в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
На 23‑й минуте матча Кристофер Мартинс упал в штрафной в борьбе с хорватским защитником Силвие Бегичем. Игрок столичного клуба держался за лицо. Главный арбитр встречи Карасёв показал, что надо продолжать матч. А VAR не позвал арбитра к монитору.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Уралом».