«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Спартак» обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры», — цитирует руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева «Спорт-Экспресс».
По его словам, главный арбитр матча Сергей Карасёв сказал, что не видел движения руки Анатолия Жабченко, посмотрев все доступные повторы.
«Не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Кристоферу Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», — сказал Каманцев.
«Спартак» 14 марта в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Перед началом игры на поле вышла гимнастка Ангелина Мельникова в красно-белом шарфе и нанесла символический удар по мячу.
Ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.
Ранее президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне.