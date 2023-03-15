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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Уралом»

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Руководство московского «Спартака» приняло решение направить обращение в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров в матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом».
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Спартак» обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры», — цитирует руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева «Спорт-Экспресс».

По его словам, главный арбитр матча Сергей Карасёв сказал, что не видел движения руки Анатолия Жабченко, посмотрев все доступные повторы.

«Не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Кристоферу Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», — сказал Каманцев.

«Спартак» 14 марта в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Перед началом игры на поле вышла гимнастка Ангелина Мельникова в красно-белом шарфе и нанесла символический удар по мячу.

Ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.

Ранее президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне.

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