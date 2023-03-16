Футбольная ассоциация Центральной Азии ждёт ответа ФИФА по участию сборной России
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«Инициатива с приглашением сборной России исходила от руководства CAFA, ответ об интересе в участии со стороны РФС уже есть.
Дальше есть некоторые моменты, которые находятся на стадии согласования. Одобрение ФИФА на участие сборной России тоже на стадии согласования», — приводит заявление пресс-службы организации «РИА Новости».
В пресс-службе также отметили, что турнир имеет товарищеский характер и он с высокой долей вероятностью должен получить авторизацию от ФИФА.
13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.
Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможном выступлении сборной России на чемпионате CAFA.