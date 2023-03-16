Футбольная ассоциация Центральной Азии ждёт ответа ФИФА по участию сборной России

Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) ждёт ответа от Международной федерации футбола (ФИФА) по участию России.

«Инициатива с приглашением сборной России исходила от руководства CAFA, ответ об интересе в участии со стороны РФС уже есть.

Дальше есть некоторые моменты, которые находятся на стадии согласования. Одобрение ФИФА на участие сборной России тоже на стадии согласования», — приводит заявление пресс-службы организации «РИА Новости».

В пресс-службе также отметили, что турнир имеет товарищеский характер и он с высокой долей вероятностью должен получить авторизацию от ФИФА.

13 марта пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.

Помимо россиян участие в турнире примут команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможном выступлении сборной России на чемпионате CAFA.