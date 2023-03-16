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Клинический психолог: Костомаров после восстановления не должен чувствовать себя жалким

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Клинический психолог Татьяна Маремпольская высказалась о ситуации, в которой оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Клинический психолог: Костомаров после восстановления не должен чувствовать себя жалким
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«У Романа жизнь разделилась на до и после и у его родных тоже. Нужно отдавать отчёт, что его семье придётся привыкать к новому мужу, отцу, сыну. После восстановления Роман не должен чувствовать себя жалким. Семейное мироустройство не должно меняться. В этой ситуации помощь психолога нужна всем», — цитирует Маремпольскую Sport24.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее бывший врач сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Андрей Звонков оценил состояние Костомарова фразой «дайте человеку выжить».

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