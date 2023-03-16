WBC обязал Бетербиева провести обязательную защиту титула с британцем Смитом

Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева провести бой с британцем Каллумом Смитом.

Переговоры между сторонами должны начаться в ближайшее время, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что команды бойцов должны прийти к соглашению до 11 апреля.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом).

Ранее Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию.