WBC обязал Бетербиева провести обязательную защиту титула с британцем Смитом
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Переговоры между сторонами должны начаться в ближайшее время, сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что команды бойцов должны прийти к соглашению до 11 апреля.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом).
Ранее Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию.