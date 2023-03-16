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WBC обязал Бетербиева провести обязательную защиту титула с британцем Смитом

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Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева провести бой с британцем Каллумом Смитом.
WBC обязал Бетербиева провести обязательную защиту титула с британцем Смитом
  • Gettyimages.ru
  • © Top Rank Inc

Переговоры между сторонами должны начаться в ближайшее время, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что команды бойцов должны прийти к соглашению до 11 апреля.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 

Ранее Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию.

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