Экс-тренер Трусовой: Александра была как губка — всё впитывала, брала новую информацию

Канадский тренер по фигурному катанию Мартин Даженэ, которая вместе с супругом Александром Волковым тренировали Александру Трусову после переезда фигуристки из Рязани в Москву, поделилась мнением о прославленной спортсменке.

«С самого начала было понятно, что Саша будет хорошей спортсменкой. Она всегда внимательно слушала, что ей говорили тренеры. Была как губка — всё впитывала, брала новую информацию. И главное — делала всё, что мы просили. Трусова всегда была очень сильной физически — отжималась лучше, чем все мальчики. Природа дала ей большую силу, и она ею воспользовалась», — цитирует Даженэ Sport24.

23 февраля Трусова снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины. Также она снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. На Олимпиаде в Пекине фигуристка исполнила рекордных пять четверных в произвольной программе.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт высказалась о будущем Трусовой.