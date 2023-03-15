Источник: Потапова получила предупреждение от WTA за выход на матч в футболке «Спартака»
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Появление спортсменки в футболке красно-белых сочли «неприемлемым и неуместным», сообщает журналист Джеймс Грэй в Twitter.
Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга. Россиянка уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
Ранее первая ракетка мира полька Ига Свёнтек пожаловалась на Потапову за появление в футболке «Спартака».