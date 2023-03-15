Источник: Потапова получила предупреждение от WTA за выход на матч в футболке «Спартака»

Российская теннисистка Анастасия Потапова получила официальное предупреждение от руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

AP