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МИД назвал требование Великобритании отстранить Россию от Олимпийских игр русофобией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала требование Великобритании отстранить Россию от Олимпийских игр русофобией.
МИД назвал требование Великобритании отстранить Россию от Олимпийских игр русофобией
  • РИА Новости

«Это является как раз проявлением русофобии, когда речь идёт о том, что Британия как сторона, напомню, ядерная держава, член СБ ООН оказывает давление на МОК с целью запрета участия российских спортсменов, ну а теперь мы видим, что не только российских в соответствующих международных мероприятиях», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

13 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее мэр Парижа высказалась против выступления россиян под национальным флагом на ОИ-2024.

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