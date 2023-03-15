МИД назвал требование Великобритании отстранить Россию от Олимпийских игр русофобией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала требование Великобритании отстранить Россию от Олимпийских игр русофобией.

«Это является как раз проявлением русофобии, когда речь идёт о том, что Британия как сторона, напомню, ядерная держава, член СБ ООН оказывает давление на МОК с целью запрета участия российских спортсменов, ну а теперь мы видим, что не только российских в соответствующих международных мероприятиях», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

13 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее мэр Парижа высказалась против выступления россиян под национальным флагом на ОИ-2024.