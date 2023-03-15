Мэр Парижа высказалась против выступления россиян под национальным флагом на ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против выступления российских и белорусских спортсменов под национальным флагом на Олимпийских играх во Франции в 2024 году.

«Я не могу представить, что МОК примет решение допустить российских и белорусских спортсменов в обычном статусе. Я ни на секунду не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не произошло», — приводит слова Идальго L'Équipe.

13 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.