Мэр Парижа высказалась против выступления россиян под национальным флагом на ОИ-2024
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«Я не могу представить, что МОК примет решение допустить российских и белорусских спортсменов в обычном статусе. Я ни на секунду не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не произошло», — приводит слова Идальго L'Équipe.
13 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.
В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.