Алаев: общее собрание РПЛ перенесено на первую половину апреля
- РИА Новости
«Несколько клубов РПЛ обратились с просьбой провести общее собрание в апреле. Это обусловлено тем, что ряд руководителей не смогут присутствовать на собрании лично, так как их клубы во время паузы на сборную намерены провести сборы», — цитирует Алаева «Матч ТВ».
По его словам, РПЛ и руководители клубов изначально планировали встретиться очно, поэтому важно подобрать удобную для всех дату.
«О которой сообщим дополнительно, но ориентируемся на первую половину апреля», — сказал Алаев.
Планировалось, что общее собрание РПЛ состоится 20 марта в очном формате.
Ранее Алаев сообщил, что может посетить конгресс УЕФА.