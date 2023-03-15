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Алаев: общее собрание РПЛ перенесено на первую половину апреля

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Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, почему было принято решение о переносе общего собрания РПЛ.
Алаев: общее собрание РПЛ перенесено на первую половину апреля
  • РИА Новости

«Несколько клубов РПЛ обратились с просьбой провести общее собрание в апреле. Это обусловлено тем, что ряд руководителей не смогут присутствовать на собрании лично, так как их клубы во время паузы на сборную намерены провести сборы», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

По его словам, РПЛ и руководители клубов изначально планировали встретиться очно, поэтому важно подобрать удобную для всех дату.

«О которой сообщим дополнительно, но ориентируемся на первую половину апреля», — сказал Алаев.

Планировалось, что общее собрание РПЛ состоится 20 марта в очном формате.

Ранее Алаев сообщил, что может посетить конгресс УЕФА.

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