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Президент РПЛ Алаев сообщил, что может посетить конгресс УЕФА

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что может посетить конгресс УЕФА.
Президент РПЛ Алаев сообщил, что может посетить конгресс УЕФА
  • РИА Новости

«На конгрессе ФИФА меня не будет. Делегация РФС будет. Возможно, посещу конгресс УЕФА», — приводит слова Алаева ТАСС.

Конгресс УЕФА пройдёт 5 апреля в Лиссабоне.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что делегация РФС примет участие в конгрессе ФИФА, который пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта.

 

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