Президент РПЛ Алаев сообщил, что может посетить конгресс УЕФА
- РИА Новости
«На конгрессе ФИФА меня не будет. Делегация РФС будет. Возможно, посещу конгресс УЕФА», — приводит слова Алаева ТАСС.
Конгресс УЕФА пройдёт 5 апреля в Лиссабоне.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что делегация РФС примет участие в конгрессе ФИФА, который пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта.