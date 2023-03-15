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Губерниев — о предложении Матыцина провести игры ШОС в России: любые соревнования — это прекрасно

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые игры ШОС в России.
Губерниев — о предложении Матыцина провести игры ШОС в России: любые соревнования — это прекрасно
  • РИА Новости

«Насколько я понимаю, несколько дней назад Индия присоединилась к ценовому потолку на нефть, считай, к санкциям. Вопрос: кто к нам приедет? Идея‑то хорошая, любые спортивные соревнования — это прекрасно. Я целиком поддерживаю идею Матыцина. Если это удастся реализовать в рамках ШОС — это прекрасно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

15 марта Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Губерниев предложил провести батл между Салиховой и Смородской вместо судебного разбирательства.

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