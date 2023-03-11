Губерниев предложил провести батл между Салиховой и Смородской вместо судебного разбирательства
- РИА Новости
«Зарема должна создать канал на YouTube, пригласить Смородскую и устроить мегабатл. Я буду ведущим, а Мостовой третейским судьёй. Мы соберём столько денег на этом шоу, что хватит на покупку «Лукойла», — цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.
Затем Зарема сообщила, что планирует подать в суд на бывшего президента «Локомотива».
Ранее Смородская отреагировала на новость о судебном иске со стороны Салиховой.