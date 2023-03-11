Губерниев предложил провести батл между Салиховой и Смородской вместо судебного разбирательства

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, подала в суд на бывшего владельца «Локомотива» Ольгу Смородскую.

«Зарема должна создать канал на YouTube, пригласить Смородскую и устроить мегабатл. Я буду ведущим, а Мостовой третейским судьёй. Мы соберём столько денег на этом шоу, что хватит на покупку «Лукойла», — цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.

Затем Зарема сообщила, что планирует подать в суд на бывшего президента «Локомотива».

Ранее Смородская отреагировала на новость о судебном иске со стороны Салиховой.