Салихова: Смородская — это Мостовой в юбке

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бывшем президенте «Локомотива» Ольге Смородской.

«Смородская — это Мостовой в юбке. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», — цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей.

31 января суд взыскал с бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова 92 млн рублей в пользу столичного клуба.

Ранее Салихова отреагировала на слова руководителя судейского комитета Российского футбольного союза Павла Каманцева об ошибках арбитра Виталия Мешкова.