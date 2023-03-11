Салихова: Смородская — это Мостовой в юбке
- РИА Новости
«Смородская — это Мостовой в юбке. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», — цитирует Салихову Metaratings.
Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей.
31 января суд взыскал с бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова 92 млн рублей в пользу столичного клуба.
Ранее Салихова отреагировала на слова руководителя судейского комитета Российского футбольного союза Павла Каманцева об ошибках арбитра Виталия Мешкова.