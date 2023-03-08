Салихова: Промес пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки в каждом матче

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова руководителя судейского комитета Российского футбольного союза Павла Каманцева об ошибках арбитра Виталия Мешкова.

«Очень странный образ мыслей. Промес пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причём вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость?» — цитирует Салихову Metaratings.

Каманцев сравнил ошибки Мешкова в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» с промахами нападающего красно-белых Квинси Промеса с пенальти.

«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом», сыграв со счётом 2:2. Судья Виталий Мешков не засчитал гол нападающего Александра Соболева.

Ранее Артём Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков.