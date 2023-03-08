Салихова: Промес пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки в каждом матче
- РИА Новости
«Очень странный образ мыслей. Промес пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причём вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость?» — цитирует Салихову Metaratings.
Каманцев сравнил ошибки Мешкова в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» с промахами нападающего красно-белых Квинси Промеса с пенальти.
«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом», сыграв со счётом 2:2. Судья Виталий Мешков не засчитал гол нападающего Александра Соболева.
Ранее Артём Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков.