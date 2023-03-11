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Смородская отреагировала на новость о судебном иске со стороны Салиховой

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость, что жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова планирует подать на неё в суд за оскорбление.
Смородская отреагировала на новость о судебном иске со стороны Салиховой
  • РИА Новости

«Что? Нецензурное выражение? Они хоть знают разницу между цензурным и нецензурным выражением? Я ничего нецензурного не говорила. Тем более я слово в слово процитировала саму Зарему, которая сказала, что она была эскортницей на шоу у Собчак», — цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.

Ранее Салихова сообщила, что планирует подать в суд на бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую.

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