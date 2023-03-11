Смородская отреагировала на новость о судебном иске со стороны Салиховой
- РИА Новости
«Что? Нецензурное выражение? Они хоть знают разницу между цензурным и нецензурным выражением? Я ничего нецензурного не говорила. Тем более я слово в слово процитировала саму Зарему, которая сказала, что она была эскортницей на шоу у Собчак», — цитирует Смородскую Sport24.
Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.
Ранее Салихова сообщила, что планирует подать в суд на бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую.