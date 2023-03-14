В WADA считают преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпийских играх в Париже

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о возможности участия россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Что касается участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, то окончательного решения ещё не принято, этот вопрос ещё обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Баньки ТАСС.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Наталья Бестемьянова высказала мнение, что решение МОК о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже может измениться.