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В WADA считают преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпийских играх в Париже

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о возможности участия россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В WADA считают преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпийских играх в Париже
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«Что касается участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, то окончательного решения ещё не принято, этот вопрос ещё обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — приводит слова Баньки ТАСС.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Наталья Бестемьянова высказала мнение, что решение МОК о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже может измениться.

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