В «Спартаке» объяснили, почему решили обратиться в ЭСК РФС после матча с «Факелом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему столичный клуб принял решение обратиться в ЭСК РФС после матча 19-го тура РПЛ с «Факелом».

«Важно отметить, что мы не жаловались, а попросили соответствующее ведомство разобрать моменты, которые вызвали вопросы прежде всего у болельщиков. Стандартная процедура. Поэтому обратились», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» одержал победу со счётом 3:2. Главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Второй мяч футболисты «Факела» забили с пенальти, который был назначен после применения VAR.

Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенёс операцию.