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Полузащитник «Спартака» Умяров перенёс операцию

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В пресс-службе «Спартака» сообщили, что полузащитник Наиль Умяров пропустит около трёх месяцев из-за операции на плюсневой кости.
Полузащитник «Спартака» Умяров перенёс операцию
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Полузащитник нашей команды Умяров перенёс операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов».

За красно-белых Умяров в текущем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действмиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Спартак» поддержал теннисистку, вышедшую в футболке клуба на матч в США.

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