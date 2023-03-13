Полузащитник «Спартака» Умяров перенёс операцию

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что полузащитник Наиль Умяров пропустит около трёх месяцев из-за операции на плюсневой кости.

«Полузащитник нашей команды Умяров перенёс операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов».

За красно-белых Умяров в текущем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действмиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Спартак» поддержал теннисистку, вышедшую в футболке клуба на матч в США.