Адвокат Добровинский: судебный процесс Салихова — Смородская будет непростым
«Я бы не подавал в суд на месте Заремы. Но если ей хочется, если её оскорбляет, пусть идёт. Непростой будет процесс. Суд назначит свою лингвистическую экспертизу. Трудно себе представить, что эскорт является оскорблением», — цитирует адвоката «РБ Спорт».
Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.
Затем Зарема сообщила, что планирует подать в суд на бывшего президента «Локомотива».
Ранее Дмитрий Губерниев предложил провести батл между Салиховой и Смородской вместо судебного разбирательства.