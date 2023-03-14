Адвокат Добровинский: судебный процесс Салихова — Смородская будет непростым

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал возможный судебный процесс с участием Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, и экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской.

«Я бы не подавал в суд на месте Заремы. Но если ей хочется, если её оскорбляет, пусть идёт. Непростой будет процесс. Суд назначит свою лингвистическую экспертизу. Трудно себе представить, что эскорт является оскорблением», — цитирует адвоката «РБ Спорт».

Напомним, что Смородская назвала Салихову эскортницей. Супруга бывшего владельца «Спартака» заявила, что Смородская — это Мостовой в юбке.

Затем Зарема сообщила, что планирует подать в суд на бывшего президента «Локомотива».

Ранее Дмитрий Губерниев предложил провести батл между Салиховой и Смородской вместо судебного разбирательства.