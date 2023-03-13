В РФС сообщили, что «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартак» попросил ЭСК дать оценку нескольким эпизодам матча: отменённый гол Александра Соболева на 40-й минуте и назначение пенальти в компенсированное к первому тайму время за фол Даниила Пруцева на Ираклии Квеквескири», — говорится в заявлении.
«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Второй мяч футболисты «Факела» забили с пенальти, который был назначен после применения VAR.
Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенёс операцию.