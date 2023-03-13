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Фетисов: Великобритания должна быть исключена из олимпийского движения

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал исключить Великобританию из олимпийского движения.
Фетисов: Великобритания должна быть исключена из олимпийского движения
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время. И я не понимаю, почему они сейчас промолчали. Беспредельщина горе-руководителей просто зашкаливает. Это попирание всех прав», — приводит слова Фетисова kp.ru.

13 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что в МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне.

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