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Мантуан не хочет уходить из «Зенита» по окончании аренды

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Футбольный агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия сообщил, что футболист не хочет покидать российский клуб по окончании аренды.
Мантуан не хочет уходить из «Зенита» по окончании аренды
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Густаво Мантуан может остаться в «Зените» после окончания аренды. Конечно, сам игрок хочет этого», — цитирует Гарсию РИА Новости.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За клуб бразилец провёл 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Семак рассказал о сложностях «Зенита» при подготовке к матчу с «Динамо» в Кубке России.

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