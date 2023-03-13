Мантуан не хочет уходить из «Зенита» по окончании аренды
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«Густаво Мантуан может остаться в «Зените» после окончания аренды. Конечно, сам игрок хочет этого», — цитирует Гарсию РИА Новости.
Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За клуб бразилец провёл 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Семак рассказал о сложностях «Зенита» при подготовке к матчу с «Динамо» в Кубке России.