Мантуан не хочет уходить из «Зенита» по окончании аренды

Футбольный агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия сообщил, что футболист не хочет покидать российский клуб по окончании аренды.

«Густаво Мантуан может остаться в «Зените» после окончания аренды. Конечно, сам игрок хочет этого», — цитирует Гарсию РИА Новости.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За клуб бразилец провёл 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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