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Семак рассказал о сложностях «Зенита» при подготовке к матчу с «Динамо» в Кубке России

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала второго этапа «Пути регионов» Кубка России с московским «Динамо».
Семак рассказал о сложностях «Зенита» при подготовке к матчу с «Динамо» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Есть определённые сложности подготовки, касающиеся группы футболистов, которые нам не смогут помочь, но у нас есть и другие игроки, которые могут выйти. Посмотрим, у «Зенита» есть немного времени. Мы подумаем над тем, как выстроить игру в предстоящем матче», — приводит слова тренера официальный сайт петербургского клуба.

Встреча сине-бело-голубых с московской командой состоится 15 марта и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге.

Ранее Семак сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пропустит ближайший матч из-за травмы.

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