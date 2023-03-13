Семак рассказал о сложностях «Зенита» при подготовке к матчу с «Динамо» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала второго этапа «Пути регионов» Кубка России с московским «Динамо».

«Есть определённые сложности подготовки, касающиеся группы футболистов, которые нам не смогут помочь, но у нас есть и другие игроки, которые могут выйти. Посмотрим, у «Зенита» есть немного времени. Мы подумаем над тем, как выстроить игру в предстоящем матче», — приводит слова тренера официальный сайт петербургского клуба.

Встреча сине-бело-голубых с московской командой состоится 15 марта и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге.

Ранее Семак сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пропустит ближайший матч из-за травмы.