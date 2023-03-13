Барриос пропустит ближайший матч «Зенита» из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Вильмара Барриоса.

«У Барриоса есть повреждение связки, сколько займёт реабилитация, мы пока не знаем — ждём консультаций со специалистами. В скором времени будет понятно, но в любом случае ближайший матч он пропустит», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Барриос получил травму в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Ранее Луис Фелипе Поссо, агент Барриоса, рассказал о травме своего клиента.