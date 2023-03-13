Узнать больше

Барриос пропустит ближайший матч «Зенита» из-за травмы

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Вильмара Барриоса.
Барриос пропустит ближайший матч «Зенита» из-за травмы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У Барриоса есть повреждение связки, сколько займёт реабилитация, мы пока не знаем — ждём консультаций со специалистами. В скором времени будет понятно, но в любом случае ближайший матч он пропустит», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Барриос получил травму в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Ранее Луис Фелипе Поссо, агент Барриоса, рассказал о травме своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить