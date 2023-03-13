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Канчельскис — о возможном участии сборной России на турнире в Азии: мы должны играть, получать практику

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном участии национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Канчельскис — о возможном участии сборной России на турнире в Азии: мы должны играть, получать практику
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«С учётом того, что сейчас происходит в мире, наверное, мы решили правильно. Мы должны играть, получать практику. Шаг ли это в сторону азиатской конфедерации футбола? Время покажет», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что от Европы на чемпионат мира выходят 13 команд, а от Азии — пять. 

«В любой ситуации нужно переживать и болеть», — добавил Канчельскис.

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Участие в турнире примут Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что сборной России по футболу нужно играть в Азии из-за отсутствия выбора.

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