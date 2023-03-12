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Энберт объяснил, почему не примет участия в турнире шоу-программ

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт объяснил, почему не выступит в турнире шоу-программ.
Энберт объяснил, почему не примет участия в турнире шоу-программ
  • РИА Новости

«Всё очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнёршей, с которой ты катался в спорте. Наталья сейчас находится в другой стране, так что я не могу принять участие», — цитирует Энберта «Чемпионат».

9 марта стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.

Согласно ему, в жюри будут приглашаться специалисты из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.

При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут оглашены в момент начала турнира.

Ранее сообщалось, что Бетина Попова считает хорошей практикой судейство турнира шоу-программ деятелями культуры.

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