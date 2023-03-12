Энберт объяснил, почему не примет участия в турнире шоу-программ
- РИА Новости
«Всё очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнёршей, с которой ты катался в спорте. Наталья сейчас находится в другой стране, так что я не могу принять участие», — цитирует Энберта «Чемпионат».
9 марта стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.
Согласно ему, в жюри будут приглашаться специалисты из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.
При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут оглашены в момент начала турнира.
Ранее сообщалось, что Бетина Попова считает хорошей практикой судейство турнира шоу-программ деятелями культуры.