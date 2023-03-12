В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
- РИА Новости
По информации РИА Новости, мужчина написал явку с повинной.
«Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего», — говорится в релизе.
Сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.
По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.
Ранее Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве.