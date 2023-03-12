В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре

Подозреваемый в убийстве молодого человека в подольском гриль-баре задержан. Ранее сообщалось о причастности нападающего «Сочи» Артёма Иванюженкова.

По информации РИА Новости, мужчина написал явку с повинной.

«Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего», — говорится в релизе.

Сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Ранее Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве.