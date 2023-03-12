Источник: хоккеиста «Сочи» Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

По информации ряда СМИ, подозреваемым в убийстве является нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артём Иванюженков. В настоящее время в следственный отдел доставлены все участники инцидента. Устанавливается лицо, нанёсшее смертельное ранение. С места изъяты нож, смывы и различные предметы.

Иванюженков провёл в Континентальной хоккейной лиге 105 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Нападающий является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова.

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