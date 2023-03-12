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Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве

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Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков прокомментировал информацию о причастности к убийству в ресторане в Подольске.
Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве
  • Legion-Media

«По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всём разберётся», — сказал Иванюженков.

Сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Ранее в СК заявили, что хоккеист Иванюженков не причастен к убийству.

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