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В СК заявили, что хоккеист Иванюженков не причастен к убийству

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Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков не причастен к убийству в ресторане в Подольске.
В СК заявили, что хоккеист Иванюженков не причастен к убийству
  • РИА Новости

«Данная информация не соответствует действительности», — приводит слова Врадий РБК.

Сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Ранее представитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин заявил, что в клубе не получали информацию о задержании подозреваемого в убийстве Иванюженкова.

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