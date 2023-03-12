В СК заявили, что хоккеист Иванюженков не причастен к убийству

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков не причастен к убийству в ресторане в Подольске.

«Данная информация не соответствует действительности», — приводит слова Врадий РБК.

Сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Ранее представитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин заявил, что в клубе не получали информацию о задержании подозреваемого в убийстве Иванюженкова.