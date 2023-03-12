В ХК «Сочи» не получали информацию о задержании подозреваемого в убийстве Иванюженкова

Представитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин прокомментировал новость о том, что нападающего команды Артёма Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве.

«Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом. Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», — приводит слова Самохина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Как сообщает ряд СМИ, подозреваемым в убийстве является Иванюженков.