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В ХК «Сочи» не получали информацию о задержании подозреваемого в убийстве Иванюженкова

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Представитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин прокомментировал новость о том, что нападающего команды Артёма Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве.
В ХК «Сочи» не получали информацию о задержании подозреваемого в убийстве Иванюженкова
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«Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом. Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», — приводит слова Самохина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе в Подмосковье.

По данным следствия, 24-летний местный житель получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения. В воскресенье, 12 марта, он скончался в больнице.

Как сообщает ряд СМИ, подозреваемым в убийстве является Иванюженков.

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