Камоцци: без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице Серии А

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии по футболу.

«Миранчук в этом сезоне полностью раскрылся в Серии А. Он показывает отличную игру. Без него «Торино» не был бы так высоко в таблице. Алексей — лидер команды», — цитирует Камоцци Sport24.

По информации СМИ, «Торино» может выкупить права на Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.

Хавбек сборной России в 20 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее Камоцци выразил мнение, что «Торино» является отличным вариантом для Миранчука.