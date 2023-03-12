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Камоцци: без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице Серии А

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии по футболу.
Камоцци: без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице Серии А
  • Legion-Media

«Миранчук в этом сезоне полностью раскрылся в Серии А. Он показывает отличную игру. Без него «Торино» не был бы так высоко в таблице. Алексей — лидер команды», — цитирует Камоцци Sport24.

По информации СМИ, «Торино» может выкупить права на Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.

Хавбек сборной России в 20 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее Камоцци выразил мнение, что «Торино» является отличным вариантом для Миранчука.

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