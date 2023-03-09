Камоцци: «Торино» является отличным вариантом для Миранчука
- globallookpress.com
- © IMAGO
«Торино» — идеальная команда для Миранчука, здесь он показывает свой лучший футбол. Думаю, что ему стоит подписать полноценный контракт», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
По информации СМИ, «Торино» может выкупить права на Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.
Хавбек сборной России в 19 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
Ранее Камоцци заявил, что у «Спартака» отличные шансы выйти в финал Кубка России.