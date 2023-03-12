Прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Негрейре в 7,3 млн евро

Каталонская «Барселона» выплатила вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро.

Как сообщает AS, размер переводов Негрейре был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, переданных в суд.

«Барселона» выплатил эту сумму с 2001 по 2018 год.

В период с 2016 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании получил 1 685 142,83 евро, с 2014-го по 2015-й — 1 286 530,19 евро, с 2011-го по 2014-й — свыше 2 млн евро.

За период, исследуемый в рамках разбирательства, выплаты равны 2 971 673,01 евро.

10 марта прокуратура Барселоны предъявила обвинения бывшему президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, который обвиняется в выплатах бывшему Негрейре.

В СМИ сообщали, что сине-гранатовым грозят серьёзные санкции вплоть до исключения из испанской Ла Лиги и отстранения от европейских кубков.

Ранее «Барселона» выступила с заявлением после обвинения от прокуратуры по делу Негрейры.