Волков: как только UFC найдет мне соперника, я буду готов

Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал победу над Александром Романовым UFC Fight Night 221.

«Я ожидал, что он потратит силы в первом тейкдауне, моя задача была блокировать его, сегодня я показал, что ещё могу и бороться.

Как только UFC найдет мне соперника, я буду готов», — приводит слова Волкова Sport24.

Он также отметил, что хочет подраться с теми, кто выше него в рейтинге UFC.

Бой завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Это вторая победа россиянина подряд. До этого он нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

Романов потерпел второе поражение подряд.

Ранее грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал победу над россиянином Петром Яном на UFC Fight Night 221.