Двалишвили — о победе над Петром Яном: этот бой был личным для меня

Грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал победу над россиянином Петром Яном на UFC Fight Night 221.

Он отметил, что гордится своим выступлением.

«Этот бой был таким личным для меня. Но я готовился очень усердно. Я сдерживался и показал в клетке, на что способен», — приводит слова Двалишвили Sport24.

Бой продлился все пять раундов и закончилось победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Двалишвили довел серию побед до девяти поединков.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков победил Александра Романова техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 221.