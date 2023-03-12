Двалишвили — о победе над Петром Яном: этот бой был личным для меня
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Он отметил, что гордится своим выступлением.
«Этот бой был таким личным для меня. Но я готовился очень усердно. Я сдерживался и показал в клетке, на что способен», — приводит слова Двалишвили Sport24.
Бой продлился все пять раундов и закончилось победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.
Двалишвили довел серию побед до девяти поединков.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков победил Александра Романова техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 221.